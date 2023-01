Science, entro il 2100 rischiano di scomparire due ghiacciai su tre

Arrivano cattive notizie dal mondo scientifico: due ghiacciai su tre potrebbero scomparire entro il 2100 a causa del cambiamento climatico.

Lo sapevamo, se ne parla da tempo ma ora arrivano i dati scientifici con uno studio pubblicato sulla rivista Science, guidato dalla statunitense Carnegie Mellon University e realizzato sui ghiacciai di tutto il del globo (esclusi quelli di Groenlandia e Antartide).

Ad essere colpiti saranno soprattutto i ghiacciai di dimensioni inferiori a 1 chilometro quadrato in Europa centrale, Canada occidentale e Stati Uniti. Il team, guidato da David Rounce, ha eseguito una serie di simulazioni, valutando il destino di oltre 215mila ghiacciai in tutto il pianeta.

Secondo lo studio, anche nello scenario migliore, in cui l'aumento di temperatura non supererà gli 1,5 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali, andrà comunque persa la metà dei ghiacciai.

I tassi di scioglimento dei ghiacciai sono continuati ad aumentare negli ultimi decenni e questi processi influenzeranno profondamente, tra le altre cose, l'innalzamento del livello del mare e la disponibilità di acqua dolce per miliardi di persone.

Riuscire a prevedere in modo il più possibile accurato la perdita di massa dei ghiacciai è quindi fondamentale per capire come cambierà l'ambiente e per guidare i futuri sforzi globali di adattamento e mitigazione del clima.

Per migliorare le proiezioni esistenti, solitamente limitate ad aree geografiche ristrette, i ricercatori hanno sfruttato una quantità di dati senza precedenti che coprono tutti i ghiacciai del mondo, elaborandoli grazie ai supercomputer.

I ricercatori hanno scoperto le risposte dei ghiacciai ai cambiamenti climatici per ogni aumento di temperatura. Questo lavoro, commentano gli esperti, rappresenta un sostanziale passo in avanti nella modellazione predittiva.

In una prospettiva correlata, Timothy James e Guofinna Aoalgeirsdottir, dell'Università dell'Islanda, riflettono sul fatto che le ricerche sul cambiamento climatico che propongono una cornice positiva di opportunità sembrano più efficaci nello stimolare il sostegno del pubblico rispetto ai lavori che evidenziano le conseguenze negative e l'urgenza di intervenire per contrastare la situazione.

I tassi di scioglimento dei ghiacciai, sottolineano gli esperti, sono aumentati notevolmente negli ultimi decenni e negli anni a venire assisteremo a una serie di conseguenze legate a questa problematica.

I risultati suggeriscono che i ghiacciai perderanno dal 20 al 52 per cento della propria massa totale entro il 2100. Anche negli scenari migliori, pertanto, si verificherà una deglaciazione importante che coinvolgerà tutti i ghiacciai del pianeta.

"Siamo in ritardo per salvare molti ghiacciai - osservano gli autori - ma la nostra ricerca porta un messaggio importante: qualunque sforzo per limitare l'aumento delle temperature medie globali provocherà un effetto positivo".