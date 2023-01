Scontri tra tifoserie, Piantedosi valuta sanzioni più severe

Linea dura del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulle ripetute violenze che circondano il mondo del calcio: si discuterà della possibile adozione di misure più rigide rispetto al divieto di trasferta già applicato recentemente.

"Non è possibile che ogni domenica anche per il calcio minore siano impiegate risorse così cospicue delle forze dell'ordine. Non è possibile vedere episodi come quelli di ieri. Non dobbiamo fare di queste situazioni qualcosa che ci passa sotto il naso senza che ne consideriamo l'importanza. L'impostazione sarà massima precauzione, quando ci saranno indicatori adotteremo delle misure anche più dure".

Così il ministro sugli incidenti di ieri a Pagani , a margine dell'inaugurazione della “Palestra della Legalità” nel quartiere romano di San Basilio.