Scuole chiuse, treni fermi e allerta per le mareggiate. Maltempo sull'Italia del centro-sud

Da ieri sera sono nettamente peggiorate le condizioni del tempo nel Salento e in gran parte della Puglia, investita da forti venti che stanno causando disagi sulle coste esposte, dove le onde tendono ad aumentare di intensità fino a investire le strade dei centri abitati come Gallipoli. Qui e' tenuto sotto osservazione soprattutto il lungomare Galilei, sul versante sud della città, spesso soggetto ad allagamenti causati dalle violente mareggiate. La Protezione civile della Regione Puglia ha diramato un messaggio di allerta "Gialla" valido dalle 16 di ieri e per le successive 28 ore, segnalando vento forte sul Salento, nelle aree centrali della regione prossime al versante adriatico, neve sul Sub-Appennino Dauno e sul Gargano sopra i 600 - 800 metri.

In Basilicata, a seguito della nevicata che dalla serata sta interessando Potenza, oggi le scuole di ogni ordine grado rimarranno chiuse, asili nido compresi. Lo ha disposto con apposita ordinanza il sindaco della città, Mario Guarente. La stesa cosa ha deciso il sindaco di Isernia, Piero Castrataro a causa delle nevicate che stanno interessando gran parte del Molise.

In Sicilia, a causa della caduta sulla ferrovia di una tettoia di un hotel trascinata dalle raffiche di vento è stata sospesa la circolazione dei treni tra la stazione ferroviaria di Villagonia a Taormina e quella della limitrofa Letojanni. Sempre a causa del maltempo che imperversa sul mar Tirreno meridionale le sette isole dell'arcipelago delle Eolie sono isolate da ieri pomeriggio. Per i cinquanta abitanti di Alicudi è stata una notte al buio a causa di un guasto alle centrale Enel. Il rischio è che il blackout possa protrarsi anche per la giornata di oggi. Già a novembre l'isola era rimasta senza energia elettrica per oltre 24 ore.

Infine vicino a Roma, a Gorga e a Carpineto Romano,alcuni disagi per gli automobilisti a causa di neve e ghiaccio.