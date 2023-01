Senigallia, il fiume Misa oltre il livello di guardia: salire ai piani alti ed evitare spostamenti

E' attesa in mattinata la piena del fiume Misa a Senigallia. In un primo momento il Comune aveva annunciato l'ondata di piena “verso le ore 9 di questa mattina”, raccomandando ai cittadini di ”salire ai piani alti" e limitare gli spostamenti a quelli “strettamente necessari” con il fiume che a Bettolelle era arrivato a ben oltre tre metri superando superando i livelli di guardia.

Considerato il "livello del fiume Misa ancora in crescita il Comune chiede ai cittadini di "limitare almeno per le prossime tre ore gli spostamenti alle effettive necessità e rimanere in casa fino alla comunicazione del termine della fase di emergenza", si legge sulla pagina Facebook ufficiale dove "si invita anche a restare lontani dagli argini perché è molto pericoloso".

Il centro cittadino è presidiato dalle forze dell'ordine, che impediscono l'accesso a persone e veicoli; un tratto della via che conduce dalla stazione al centro storico è chiuso. La furia del vento ha abbattuto due alberi, di grande dimensione, che hanno invaso la sede stradale.

"Stiamo aspettando il punto di massima allerta, da ieri alle 15 è aperto il Coc e non ci siamo mai fermati - spiega il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti -. In questo momento siamo una città che attende".

Il 15 settembre dello scorso anno, il Senigalliese è stato colpito da una gravissima alluvione, che causò la morte di dodici persone e danni milionari: il Misa toccò i 4 metri di altezza. "Oggi è a 3,99 - fa sapere il primo cittadino -: speriamo di non dover toccare i 4,10 metri, che è il livello massimo".

Nei comuni a monte di Senigallia, a Serra de' Conti e ad Ostra il fiume sta comunque calando, “ma va tenuto sotto controllo” come anche il Nevola. La situazione però viene monitorata costantemente per un eventuale peggioramento.

Strade e negozi chiusi

Alcuni sottopassi (via Dogana Vecchia e via Perilli) si sono allagati in città, in corrispondenza con il passaggio della piena, e sono state chiuse altre strade nella zona a scopo precauzionale, come la Provinciale Arceviese nel tratto ricompreso nel Comune di Senigallia. Anche il casello autostradale A14 sia in entrata che in uscita è chiuso.

In alcuni negozi del centro, vicino al fiume, ci si prepara montando paratie di protezione per impedire l'eventuale allagamento. Disposta la chiusura anche della Ss da Via Zanella alla rotatoria del Ciarnin, con traffico, da sud e da nord, deviato sulla complanare. Chiuso il Ponte Portone e chiuso Viale Leopardi. Per raggiungere l'ospedale, è consigliato il percorso alternativo della complanare e per recarsi nelle località interne, la strada Provinciale Corinaldese.

In via precauzionale, da stamani erano state già chiuse varie strade come quella che collega Brugnetto a Bettolelle, lo stradone del Misa. Chiusi anche alcuni supermercati, come il Centro Commerciale Conad di Via Abbagnano, l'MD, il Sì con Te e Amico Market, l'ufficio postale di via Fratelli Bandiera e il Distretto Sanitario di Via Campo Boario fino alle 10.

In vista dell'allerta arancione, a Senigallia chiuse anche le scuole e le strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni, pubbliche e private. Stop ai centri diurni per disabili, i servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario del territorio comunale, a tutti gli impianti sportivi comunali, ai luoghi della cultura, come la biblioteca, e sospesi i mercati.

Le pattuglie delle Forze di Polizia, della Protezione Civile e Volontari stanno avvisando la cittadinanza e il Comune invita la cittadinanza a tenersi informata sui canali istituzionali dell'amministrazione di Senigallia. Intanto, il centro di accoglienza del Seminario di Via Cellini è aperto per accogliere le persone che ne avessero necessità.

Anche negli altri centri della zona prosegue l'attività di monitoraggio dei fiumi e dei fossi del territorio comunale. A Trecastelli "la pioggia cade con regolare continuità e consente, seppur lentamente, il deflusso dell'acqua. Il livello del fiume Nevola, seppur in aumento, non presenta criticità. In via precauzionale è stata disposta la chiusura dell'ultimo tratto di Via Vallisce al confine con il comune di Corinaldo".