Dal settore dei tifosi della Lazio cori razzisti contro Banda e Umtiti. Baroni: "Una vergogna"

Cori razzisti durante Lecce-Lazio indirizzati dal settore ospiti verso Lameck Banda e Samuel Umtiti. È quanto avvenuto oggi allo stadio Via del Mare. Al 67' l'arbitro Livio Marinelli ha dovuto interrompere la gara per circa due minuti a causa di ululati razzisti che provenivano dal settore ospiti, occupato dai tifosi della Lazio.

Già nel primo tempo l'episodio si era verificato ai danni di Banda, nel secondo tempo si è ripetuto nei confronti di Umtiti. La partita è poi proseguita regolarmente, con lo speaker del Via del Mare che ha fatto un annuncio per chiedere maggiore fair play da parte dei tifosi laziali. I supporter dei Lupi salentini hanno risposto cantando il nome di Umtiti, salutato da una standing ovation al suo rientro negli spogliatoi.

E ai microfoni di Sky, l'attaccante del Lecce Colombo ha dichiarato: "Gli ululati non li abbiamo sentiti, ma dopo il gesto e l'affetto del pubblico verso Umtiti, posso dire che noi siamo con lui. Umtiti ha un peso nello spogliatoio e in campo: oggi lo abbiamo potuto vedere".

Per il tecnico pugliese, Marco Baroni, è invece "una vergogna, è arrivata l'ora che si metta fine a tutto questo. A volte per colpa di pochi si etichettano tutti, ma questi sono comportamenti vergognosi. Noi siamo orgogliosi di Banda, Umtiti e Ceesay che sono ragazzi d'oro come tutti gli altri".