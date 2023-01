Settimana delle banche centrali, mercati guardinghi

Avvio di settimana in calo per Wall Street, con gli operatori che guardano al rilascio dell'ultima decisione sui tassi d'interesse della Fed in agenda mercoledì e alla sfilza di trimestrali in arrivo in settimana. Nelle prime contrattazioni il Dow Jones cala dello 0,36e il Nasdaq perde l' 1,15%.

Prosegue in calo la seduta anche per i principali indici europei, che attendono invece le decisioni della Bce in calendario giovedì: Milano Parigi e Francoforte cedono lo 0,3%, In leggero rialzo Londra +0,12%.

Il gas ad Amsterdam è volatile, ma sempre sotto i 60 euro al mwh, ora a 56. Si allarga lo spread con bund tedeschi a 188 punti base , il rendimento sale al 4,17%.