Seul minaccia la sospensione dell'accordo militare con il Nord e vuole più droni

La Corea del Nord ha sparato più volte colpi di artiglieria nelle zone cuscinetto marittime designate dall'accordo nel 2022, e la scorsa settimana ha inviato cinque droni nello spazio aereo sudcoreano. L'incursione di droni nordcoreani, il primo incidente del genere in cinque anni, ha provocato le scuse del ministro della Difesa di Seul dopo che l'esercito non è riuscito ad abbattere nessuno degli aerei senza pilota nonostante i jet mobilitati in un'operazione di cinque ore.

Si tratta dell'accordo siglato nel 2018 dall'allora presidente Moon Jae- in in un vertice a Pyongyang che mirava a ridurre le tensioni militari lungo il confine fortemente fortificato. All'epoca, i due stati hanno concordato di " cessare le varie esercitazioni militari lungo la linea di demarcazione militare", ma Pyongyang ha iniziato a violare ripetutamente l'accordo lo scorso anno.

"Abbiamo ripetutamente voluto che la Repubblica democratica popolare di Corea tornasse ai colloqui sulla denuclearizzazione pacifica della penisola coreana, e continuiamo a invitarla a farlo e ad evitare qualsiasi azione contraria" a tutto questo, ha detto il portavoce dell'Onu, Farhan Haq in una conferenza stampa, precisando che, al momento, non ci sono stati contatti ad alto livello tra le Nazioni Unite e la Corea del Nord.

Kim Jong-un annuncia cambiamenti ai vertici di governo

Durante l'annuale riunione centrale del Comitato centrale che si è tenuta nei giorni scorsi a Pyongyang, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato che i sistemi missilistici a lancio multiplo del suo Paese potrebbero trasportare armi nucleari tattiche e tutta la Corea del Sud è alla loro portata. Kim ha anche affermato che è necessario aumentare il numero di testate nucleari.

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa di Pyongyang Kcna, sono stati fatti importanti cambiamenti anche nella leadership: Pak Jong-chon è stato rimosso dal suo incarico di vice presidente della Commissione militare centrale del Partito dei lavoratori e segretario generale del comitato centrale del Partito. Al suo posto, Ri Yong Gil, già ministro della Difesa e capo dello Stato maggiore.

La sostituzione non è di poco conto. Pak, promosso al politburo nel 2020, aveva anche il titolo di maresciallo, il più alto grado militare sotto Kim, ed era la voce principale lo scorso novembre contro le esercitazioni militari congiunte Corea del Sud-Usa. Secondo Oh Gyeong-sup, del Korea Institute for National Unification di Seul, la recente riacutizzazione delle tensioni intercoreane per l'intrusione dei droni nordcoreani nel sud potrebbe aver avuto un ruolo nel suo siluramento.

Funzionari di Seul hanno ricordato che la Corea del Sud aveva inviato tre droni oltre confine in risposta all'intrusione, ma non c'è stata risposta dal Nord, il che potrebbe significare che non è riuscito a intercettare gli aerei. "Pak potrebbe essersi assunto la responsabilità del fallimento delle operazioni di sicurezza", ha detto Oh.

Secondo il quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun, sarebbe invece stato giustiziato l'ex ministro degli Esteri nordcoreano Ri Yong-ho insieme a quattro o cinque funzionari. Tra le ragioni legate alle esecuzioni ci sarebbero delle questioni relative all'ambasciata nordcoreana in Gran Bretagna. Ri, nominato ministro nel 2016, aveva svolto un ruolo chiave nei negoziati con gli Stati Uniti per i vertici del 2018 e del 2019 tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma si era dimesso nel 2020.