Shoah, Metsola: "Chi è antisemita è antieuropeo. L'odio trova ancora troppe voci che lo scusano"

“La nostra prima donna presidente del Parlamento europeo, Simone Veil, era lei stessa una sopravvissuta”, ha proseguito la presidente del Parlamento europeo. "Cresciuta per cambiare il volto dell'Europa, e la sua eredità è presente in queste aule e palazzi" perchè " la neutralità aiuta solo l'oppressore " e il Parlamento europeo "si schiererà sempre da una parte: dalla parte del rispetto, dalla parte della dignità umana, dalla parte dell'uguaglianza, dalla parte della speranza".

" Essere antisemiti significa essere antieuropei . Dobbiamo parlare perché, nonostante decenni di sforzi, l'antisemitismo esiste ancora. L'odio trova ancora troppe voci che lo scusano . Troppe famiglie in Europa e nel mondo vivono con le valigie pronte davanti alla porta. Non possiamo permettere a nessuno di trovare conforto nell'ignoranza", ha spiegato Metsola.

"Il Giorno della memoria dell'Olocausto -ha proseguito Metsola- è sempre un momento cupo per tutti i membri del nostro Parlamento e quest'anno è particolarmente significativo perchè si ricorda anche il 75mo anniversario della dichiarazione della nascita dello Stato di Israele".

"Se osservassimo un minuto di silenzio per ogni vittima dell'Olocausto dovremmo restare in silenzio per undici anni", ha aggiunto la presidente. "Per questo dobbiamo dire e promettere che ciò non accada mai più", ha sottolineato.

La presidente Metsola ha poi sollecitato a non restare mai in silenzio di fronte a quanto sta accadendo in Ucraina e in Iran.

"Non siamo rimasti in silenzio quando si trattava di difendere i nostri valori" quindi "non restiamo in silenzio quando si tratta dell'aggressione della Russia in Ucraina e della retorica usata per cercare di giustificarla. Né abbiamo taciuto quando si tratta del regime iraniano che giustizia i giovani che si battono per le donne, la vita e la libertà", ha dichiarato ancora la presidente del Parlamento europeo nella commemorazione in Aula delle vittime dell'Olocausto alla quale partecipa il presidente israeliano, Isaac Herzog.