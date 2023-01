Shock al Sundance Film Festival, Brooke Shields: "Fui violentata"

Brooke Shields, la super star degli anni '80 - in film come Pretty Baby e Laguna Blu - ha rivelato di aver subito violenza agli inizi della sua carriera: lo stupro, con un uomo conosciuto dopo il diploma al college, giovanissima, "per discutere la partecipazione al casting per un nuovo film", poi in albergo, la violenza: "Pensai solo: cerca di sopravvivere".

Il terribile racconto dello stupro

Un uomo la invitò nel suo albergo, sostenendo di voler chiamare un taxi per lei dalla sua stanza. Invece è andato in bagno, uscendone "completamente nudo" per poi violentarla: "Fu come una bagarre... avevo paura di soffocare o qualcosa del genere", racconta l'attrice che ricorda di non aver "lottato molto". "Ero assolutamente congelata. Pensavo che il mio 'no' dovesse essere sufficiente, e pensai solo: cerca di sopravvivere e venirne fuori".

Ansa BROOKE SHIELDS Ansa

Dopo l'aggressione, Brooke Shields ricorda di aver telefonato a un amico che lavorava nella sicurezza, Gavin de Becker, che le disse senza mezzi termini: "E' uno stupro", ma lei che era ancora sconvolta rispose: "Non sono pronta a crederci".

E' la prima volta che la Shields parla pubblicamente della sua aggressione, la rivelazione - sulla scia delle tante di altre attrici, più o meno note, innescata dal movimento #MeToo - è uno dei momenti più forti del documentario presentato al Festival fondato da Robert Redford.

ansa sundance film festival 2023 ansa

A soli 10 anni: la prima foto nuda

Nel documentario si parla anche della intensa "sessualizzazione", a cui la giovane attrice - che era una bimba dalla bellezza mozzafiato, fatta entrare giovanissima nel mondo dello spettacolo - fu sottoposta sin dalla tenera età: l'attrice ricorda il celebre servizio fotografico che le fecero all'età di 10 anni, in cui apparve nuda, poi protagonista sulla pellicola ad 11 nel film "Pretty Baby" (in cui interpretava una bambina prostituta).



Ansa Brooke Shields turns 50 Ansa