Super G di Cortina, vince la norvegese Mowinckel, Marta Bassino sul terzo gradino del podio

Marta Bassino tiene la testa fino alla discesa della norvegese Raghnild Mowinckel. Quest’ultima era tra le favorite della giornata cortinese, ma la performance perfetta è andata oltre le aspettative. Forse Bassino più pulita nelle curve, ma il cronometro non sta a guardarle. Al traguardo Mowinckel fissa il crono sull’1:23.22 rifilando ben 47 centesimi a Bassino. Scende poi un gradino dal podio l'Azzurra quando taglia il traguardo l'austriaca Cornelia Huetter che le ruba la seconda posizione.

Quindi finisce così: Mowinckel prima, Huetter seconda, Bassino terza porterà ora il pettorale rosso da leader della specialità.



Questo Super G di Cortina mostra ancora una volta di dover essere affrontato con un piglio da discesa libera. Nel corso della gara la temperatura è salita di circa un grado e il sole ha battuto più forte sul tratto finale del tracciato, questo potrebbe aver “velocizzato” quella zona.



Federica Brignone deludente, piazzatasi solo al settimo posto al momento della sua discesa, ha chiuso al fuori dalla top 10. Elena Curtoni, con una buona gara, chiude la gara in sesta posizione.

Per Sofia Goggia niente gara. La conferma arrivata direttamente dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

L'assenza è causata da un leggero indolenzimento al ginocchio destro. La scorsa stagione si era infortunata, invece, su quello sinistro.

L'atleta bergamasca, in accordo con la Commissione medica federale, non sarà quindi presente ai blocchi di partenza previsti per oggi alle 11.30.

La decisione, presa in via precauzionale, permetterà all'azzurra di gareggiare con maggiore serenità nei Campionati mondiali di Courchevel Meribel previsti a partire dal prossimo 6 febbraio.

Goggia ha infatti commentato: "Mi dispiace non essere in gara su una delle piste che più amo e davanti a tanti tifosi che sono venuti sino a Cortina a tifare per la nostra squadra ma dobbiamo tenere presente che l'obiettivo stagionale è rappresentato dalle gare del Mondiale di Meribel in programma fra due settimane e dovremo presentarci nelle migliori condizioni. Ci rivedremo in Francia".

La campionessa italiana, dopo la vittoria di venerdì, era finita ieri fuori pista nella discesa valida per la coppa del mondo femminile di sci alpino. Partita dopo la caduta dell'austriaca Nina Ortlieb, aveva perso l'equilibrio ma si era rialzata subito, raggiungendo il traguardo tra gli applausi del pubblico.