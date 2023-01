Soldato di leva russo diserta e riesce a entrare in Lettonia: ottiene l'asilo politico

Nella regione di Leningrado un coscritto è fuggito da un'unità militare, ha attraversato il confine con la Lettonia e lì ha ottenuto un permesso di soggiorno permanente. Voleva evitare di essere mandato in guerra in Ucraina.



Nel novembre 2021, Yegor (nome di fantasia) è stato chiamato per prestare il servizio militare. Qualche mese dopo però la Russia ha lanciato la cosiddetta "operazione militare speciale" contro l’Ucraina, e tra i coscritti si vociferava di un imminente invio nella zona di combattimento.



Il 22enne Yegor non aveva intenzione di andarci e quindi ha trovato alcune persone ”comprensive" su Internet che lo hanno aiutato a sviluppare un piano di fuga. Ha così abbandonato l'unità militare nei pressi di Vyborg riuscendo a sgattaiolare dalla finestra della caserma.



Yegor era senza armi e indossava soltanto una maglietta, pantaloni della tuta dell'esercito e una T-shirt dell’esercito, dalla quale ha cancellato la scritta "Esercito russo". Seguendo la mappa sul suo cellulare, il coscritto ha seguito il percorso prestabilito, dove in punti specifici lo aspettavano nascondigli preparati con cibo e vestiti di "simpatizzanti".



Il ragazzo ha trascorso la notte dopo la sua fuga nella foresta, e la mattina dopo è ha trovato l’auto, che gli avevano lasciato gli stessi "aiutanti internauti". Secondo Yegor, per questo non hanno chiesto nulla in cambio.

In auto, il soldato ha raggiunto rapidamente il confine con la Lettonia. Yegor non aveva un passaporto con sé, quindi ha deciso di scavalcare il filo spinato e una recinzione di due metri. Dall'altra parte si è arreso alle guardie di frontiera lettoni e, dopo un colloquio approfondito presentando la richiesta di asilo politico, è stato fatto passare.

Stranamente, all'inizio i militari russi non si sono accorti della scomparsa del coscritto, immaginando poi che aveva abbandonato l'unità senza permesso momentaneamente, e che in breve tempo sarebbe tornato. In seguito Yegor, dalla Lettonia, ha contattato sua madre e le ha raccontato tutto.



Successivamente, la polizia ha interrogato più volte la donna sul conto del figlio - finendo in ospedale per un infarto. Tuttavia, Yegor non ha intenzione di tornare in patria: ha detto di aver già ottenuto la carta di soggiorno e ora studia intensamente lettone e inglese per iscriversi all'università.