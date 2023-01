Spagna. Coppia uccisa in casa: italiana una delle vittime

Un uomo e una donna sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco, in un'abitazione nel comune di la Linea de la Concepcion, in Andalusia. Dai primi accertamenti risulta che una delle vittime sia di nazionalità italiana. Lo hanno riferito all'Ansa fonti vicine agli inquirenti. L'altra vittima sarebbe svizzera. Secondo la televisione pubblica spagnola TVE e altri media, l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un caso di presunto femminicidio-suicidio, ma l'ipotesi non è al momento confermata dalla polizia.