Sparatoria ad Ancona, due persone ferite davanti a fermata del bus

Un appuntamento nella notte, di cui ancora non sono chiari i contorni: l'incontro, ad Ancona, tra un giovane di 21 anni, ed un uomo di 40 anni, poi la colluttazione: il secondo ha una pistola, gli spari in aria, e poi una pallottola che colpisce il ragazzo ad una gamba. Gli spari vicino ad un centro di aggregazione giovanile.

Ricoverato in ospedale - non in condizioni gravi- il giovane, anche il 40enne sarebbe finito all'ospedale, dove sarebbe andato autonomamente, forse perché rimasto contuso durante una colluttazione seguita agli spari.