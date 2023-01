Sparatoria in una scuola dell'Iowa: due morti e un ferito grave

Due studenti sono stati uccisi e un insegnante è rimasto gravemente ferito in una sparatoria in una scuola di Des Moines, Iowa: la “Starts Right Here”, che aiuta i giovani a rischio.

Le squadre di emergenza, riferisce la polizia, sono state chiamate poco prima delle 13. Gli agenti sono arrivati e hanno trovato due studenti gravemente feriti e hanno iniziato immediatamente la rianimazione cardiopolmonare. I due studenti sono morti in ospedale. L'insegnante che è rimasto ferito è in gravi condizioni ed è stato trasferito in sala operatoria.

Circa 20 minuti dopo la sparatoria, gli agenti hanno fermato un'auto che corrispondeva alle descrizioni dei testimoni a circa due miglia di distanza e hanno preso in custodia tre sospetti. Uno di questi è fuggito dall'auto, ma gli agenti sono riusciti a rintracciarlo.

"L'incidente è stato sicuramente mirato. Non è stato casuale. Non c'era niente di casuale in questo", ha dichiarato la polizia. Il programma “Starts Right Here” è stato fondato da Will Holmes, un rapper il cui nome d'arte è Will Keeps.

La governatrice dell'Iowa, Kim Reynolds, si è detta "scioccata e rattristata". "Ho visto in prima persona quanto Will Keeps e il suo staff lavorino duramente per aiutare i bambini a rischio attraverso questo programma di educazione alternativa", ha dichiarato. "Il mio cuore è spezzato per loro, questi ragazzi e le loro famiglie".