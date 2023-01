Sparatoria, clinicamente morto un 18enne, Carabinieri: "Colpo di pistola alla testa"

L'ipotesi di una guerra tra bande ad Alatri, nel Lazio: la vittima si chiama Thomas Bricca, di soli 18 anni, colpito da un proiettile alla testa da un giovane giunto sul posto a bordo di uno scooter, con il viso coperto. Il giovane è stato trasportato in ospedale e sta ancora lottando tra la vita e la morte. L'aggressione, nel centro della cittadina, ad ora di cena. Secondo alcuni testimoni l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una rissa.

Si punta sull'ipotesi di una battaglia tra bande giovanili, all'interno della quale sarebbe maturato l'agguato. Le indagini sono affidate ai carabinieri impegnati in queste ore in una caccia all'uomo: si stanno ascoltando amici e conoscenti di Thomas, e testimoni per delineare la dinamica, “ed accertare i motivi di un eventuale regolamento di conti o vendetta”.

Alatri nel 2017 fu teatro di un tragico fatto di cronaca in cui perse la vita Emanuele Morganti, ucciso a calci e pugni da un branco di bulli: Emanuele - di 21 anni - si trovava in un Bar con la fidanzata quando scoppiò una lite con alcuni giovani che avevano rivolto apprezzamenti alla ragazza: poi, l'aggressione, un buttafuori accompagnò tutti fuori dal locale dove Emanuele fu circondato e massacrato.