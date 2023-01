Sparatoria nello Utah, 8 i morti tra cui 5 bambini

Otto membri di una famiglia, tra cui 5 bambini, sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nella cittadina di Enoch, nello Utah sud-occidentale. A dare l’allarme la Iron County School District dove i ragazzi non erano presenti da un paio di giorni. La tragedia è avvenuta ieri sera: la polizia ha ritrovato i corpi senza vita delle vittime nella loro casa.

In un comunicato la Polizia ha detto: ”Al momento non crediamo che ci sia una minaccia per il pubblico e che ci siano sospetti in libertà", e non hanno reso noto altri dettagli sulle persone decedute o sulle circostanze della sparatoria”.