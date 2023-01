Spari in piazza ad Alatri, colpito alla testa un 18enne: è gravissimo

Agguato ad Alatri, gravissimo un diciottenne colpito da una pallottola al capo.

Le prime informazioni sono ancora frammentarie e non confermate. Quello che al momento si sa è che un giovane è stato gravemente ferito da un colpo di pistola sparato ad altezza d’uomo nel corso di una violenta aggressione ad Alatri, in provincia di Frosinone. Il fatto è avvenuto nei pressi di un bar-pizzeria verso le 20 di stasera. Il luogo dell’aggressione sarebbe largo Cittadini, a pochi metri da piazza Santa Maria Maggiore; secondo altre fonti è via Liberio.

Il ferito, 18 anni, è stato colpito alla testa. Secondo alcune fonti locali, è stato prima portato nell'ospedale del capoluogo in gravissime condizioni. Poi, a quanto riporta Il Messaggero, un'eliambulanza è atterrata nei pressi della struttura sanitaria per un probabile trasferimento a Roma, presso un ospedale più attrezzato, probabilmente il policlinico Gemelli. Altre fonti indicano già il suo decesso ma la notizia non è confermata. L'aggressore, o forse due aggressori, al momento sconosciuti, sono fuggiti e per questo ricercati dai Carabinieri.

Il luogo della tragica aggressione richiama il ricordo del brutale omicidio di Emanuele Morganti, il ragazzo massacrato a calci, pugni e sprangate nel 2017 da una decina di persone all’uscita di un club in piazza Regina Margherita, proprio vicino al probabile luogo dell’agguato di questa sera. Ricoverato d'urgenza e sottoposto a intervento chirurgico per gravissime lesioni alla testa, Emanuele morì dopo 36 ore di agonia.