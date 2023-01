La scoperta degli astronomi: una galassia "con la coda" nel gruppo di M81

Un team di astronomi ha scoperto una lunghissima coda di stelle (detta coda di marea) che si propaga dalla galassia nana F8D1, uno degli esempi più vicini di galassia "ultra-diffusa" appartenente al gruppo M81, distante 12 milioni di anni luce da noi al confine tra le costellazioni dell'Orsa Maggiore e della Giraffa. È la prima volta che un simile flusso stellare viene scoperto in questo tipo di galassia.

Secondo gli scienziati la presenza della coda indicherebbe una recente interazione tra F8D1 con un'altra galassia. Si tratta di un indizio importante per comprendere come si formano le cosiddette galassie "ultra-diffuse".