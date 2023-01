Spianata delle Moschee, la visita a sorpresa che fa infuriare il mondo palestinese

Una visita a sorpresa al Monte del Tempio che fa infuriare il mondo palestinese. Protagonista del gesto, avvenuto stamane, il ministro israeliano Itamar Ben Gvir varcando la soglia dell'area della Spianata della Moschee a Gerusalemme, luogo di culto da sempre conteso tra ebrei e musulmani, che la chiamano Moschea al-Aqsa.

"Il Monte del Tempio è il luogo più importante per il popolo di Israele", ha detto Ben Gvir, come riporta The Times of Israel, "manteniamo la libertà di movimento per musulmani e cristiani, ma anche gli ebrei salgono sul posto e chi minaccia va trattato con il pugno di ferro".

"Una linea rossa che non può essere oltrepassata", ha avvertito Nabil Abu Rudeineh portavoce dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), sottolineando che il gesto del politico di estrema destra rappresenta "una sfida al nostro popolo palestinese, alla nazione araba e alla comunità internazionale" che porterà a "maggiori tensioni, violenze e a una situazione esplosiva".

La notizia si è diffusa subito sui social in cui sono apparsi molti video che ritraggono l'esponente del nuovo governo di estrema desta israeliano, mentre entra nel sito sacro per le tre religioni (ebrea, musulmana e cristiana) affiancato da un nutrito contingente di agenti di polizia. La visita è avvenuta poche ore dopo le notizie secondo cui il ministro aveva accettato di rinviare la visita a seguito di una richiesta del primo ministro Benjamin Netanyahu autore di recente di un rimpasto di governo formato da una maggioranza fortemente protesa a destra.