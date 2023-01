Spoilerati i duetti sul palco dell'Ariston: il Giornale parla di Fedez-Articolo 31 e Cuccarini-Olly

L'ufficialità non è ancora arrivata, ma intanto escono i primi rumors sui nomi della serata del Festival dedicata ai duetti. "Il più eclatante è quello di Fedez che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere in scena con gli Articolo 31 di J-Ax", scrive Paolo Giordano su “Il Giornale”.

“Eclatante” non lo sarebbe di per sé, ma viene ritenuto tale perché il rapper milanese, dopo una importante collaborazione con J-Ax, stando alle cronache, avrebbe avuto con lui un pesante litigio durato mesi e che i due, dopo la malattia di Fedez, si siano riavvicinati.

Non c'è alcuna conferma ma, stando alle voci, Noemi dovrebbe cantare con Mara Sattei e Tananai punterebbe su Don Joe che, dopo la sua militanza nel gruppo musicale hip hop Club Dogo, ha consolidato la propria carriera da rapper.

Il giornalista rivela anche che "Gianluca Grignani aveva progettato di cantare con Piero Pelù, ma tutto è poi tramontato e adesso si cerca un altro 'partner'. Una bella sorpresa - aggiunge - saranno Olly e Lorella Cuccarini".

Sempre secondo queste indiscrezioni altri possibili accoppiamenti potrebbero essere: Rosa Chemical con Rose Villain; I Colla Zio con Ditonellapiaga (in gara con Donatella Rettore nella scorsa edizione), e soprattutto i Modà con Le Vibrazioni.

Proseguendo sulla strada delle ipotesi si parla anche di Leo Gassmann con Edoardo Bennato, Gianmaria con Manuel Agnelli, Sethu con Bnkr44 e Luca D'Alessio con Alex Britti.

L'annuncio di Amadeus potrebbe arrivare prestissimo, come ha detto questa mattina Fiorello, in diretta su Rai Radio2 (anche in video sul 202 del digitale terrestre), ospite di Tommaso Labate e Massimo Cervelli a Non è un paese per giovani, parlando della sua trasmissione Viva Rai2: “Amadeus con Gianni Morandi potrebbero darci i nomi, tutti i nomi, dei cantanti impegnati nella serata dei duetti. Quindi i 28 cantanti in gara oltre ai 28 ospiti. Praticamente non ci sarà tempo di fare altro, daremo nomi per tutta la puntata”.

E mentre sale l'attesa per l'annuncio di Amadeus, un'altra voce che impazza vedrebbe anche Carla Bruni ospite di un duetto poiché l'Adnkronos ha diffuso la notizia del suo arrivo all'Ariston e la cantante non sembrerebbe avere dischi in promozione.