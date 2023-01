Mancini: "Tanti infortuni per troppe partite. Sul fronte giovani, bisogna dare fiducia ad under 20"

Ct a tutto campo. Sul fronte calcio ed eccesso di infortuni, il “Mancio” ha messo sul banco degli imputati le troppe sfide. "Il problema - ha evidenziato - è che si sono accumulate una serie di partite che aumentano ogni anno. Aver poco tempo per allenarsi è un problema serio. Come si risolve? Non aggiungendo altre manifestazioni, i calciatori devono avere il tempo di recuperare". Sugli obiettivi del 2023, invece, è stato chiaro: "Noi dobbiamo cercare di riscattarci tra 2023 e 2024. Saranno due anni importanti con le finali della Nations League e le partite di qualificazione al prossimo campionato d'Europa, dobbiamo fare meno errori possibili".

Dal calcio alla pallavolo. "Un po' di ispirazione - ha rimarcato il ct dell'Italvolley, Fefè De Giorgi - per costruire l'impresa dell'Europeo con i giovani l'ho presa da quello che ha fatto Roberto Mancini a Euro 2021: bisogna dare opportunità ai ragazzi. Si abbina sempre la parola 'rischio' con 'giovane' e non è corretto. Non avranno esperienza, ma se c'è potenzialità poi è responsabilità nostra creare l'opportunità e l'ambiente per farli crescere. All'interno del gruppo noi abbiamo un pedagogista - ha aggiunto De Giorgi - perché sono importanti anche le dinamiche relazionali ed educative. Lo staff deve essere competente e leale, che non vuol dire solo dire sempre di sì ma avere rispetto dei ruoli e una condivisione della gestione assieme all'allenatore. Siamo come un corpo: tutti importanti, nessuno autonomo. Se i polmoni vogliono fare il cuore - la chiosa del ct azzurro - c'è qualcosa che non va".