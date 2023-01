Abodi a Malagò: "Lo sport italiano non è sotto attacco. A volte è nemico di sé stesso"

Il modello sportivo italiano si deve proteggere da attacchi o deve fare anche autocritica? Dibattito quanto mai sapido, alimentato dal presidente del Coni, Malagò, a cui risponde oggi il ministro dello Sport, Andrea Abodi. "Giovanni, non credo che il mondo dello sport sia sotto attacco. Credo che a volte è nemico di sé stesso. Richiamo tre concetti che sono un cardine: lealtà, correttezza e probità. Se non rispettiamo questi principi - sottolinea il ministro - non diamo un senso logico e morale alla nostra autonomia. Riscopriamo i valori della maglia azzurra, promuoviamoli a livello scolastico. L'obiettivo - continua Abodi durante l'evento 'Allenare l'azzurro', al Salone d'Onore del Coni - non è vincere ma convincere ; anche la sconfitta svolge la sua funzione. La supremazia dei valori con la V maiuscola deve precedere i risultati, perché rende orgoglioso il nostro mondo. Si vince qui la battaglia quotidiana dell'avviamento allo sport, del consolidamento dello sport nella scuola. Se a volte l'obiettivo è la supremazia sportiva, per quanto mi riguarda l'obiettivo quotidiano - aggiunge - è la supremazia dei valori".

Ansa Giovanni Malagò (Archivio)

Il numero uno del Coni, durante la presentazione dei dati raccolti dallo studio 'Il posizionamento dello sport italiano a livello olimpico', aveva detto in particolare: "Se non arrivano politiche massicce e mirate è impossibile fare questi risultati nell'arco di un paio di decenni. Bisogna invertire questo trend. Possiamo difenderci - aveva proseguito - con due mezzi: il primo è la competenza, il secondo è il nostro modello molto invidiato, ma che è sotto attacco. Non si deve intervenire su quello che, dati alla mano, è impossibile ripetere". "Cosa si può fare per migliorare? Per prima cosa gli italiani devono fare più figli, perché anche nel breve periodo ci saranno problemi. E poi - aveva concluso - è indispensabile fare chiarezza fra chi si occupa di questa materia e chi legittimamente si occupa di altre cose anche nel nome dello sport".



ansa Andrea Abodi è il ministro dello Sport e dei Giovani