Bagnis nella storia: prima medaglia mondiale individuale per l'Italia nello skeleton

Amedeo Bagnis entra nella storia degli sport invernali italiani conquistando la prima medaglia mondiale individuale per l'Italia nello skeleton.

E' accaduto nel catino naturale (l'ultimo esistente al mondo) di St. Moritz, dove il ventitreenne originario di Casale Monferrato sulla sua slitta ha costruito una prova magistrale per tutte e quattro le manche in programma, distribuite in due giornate.

Impossibile da colmare il divario dalla medaglia d'oro: il britannico Matt Weston si è dimostrato nettamente superiore alla concorrenza. E' finito alle spalle dell'italiano, invece, il coreano Seunggi Jung.

"E' stato veramente difficile, perché il risultato al termine delle due manches iniziali era inaspettato, si trattava di una situazione a cui non ero abituato - ha commentato Bagnis a fine gara -. Sono riuscito a dormirci ugualmente sopra, al momento giusto ho dato tutto quello che avevo in corpo per rimanere davanti.

Ho iniziato per caso a fare skeleton, conoscevo un nostro tecnico, Andrea Gallina, che è amico del mio preparatore atletico Corrado Gennaro, praticavo atletica leggera ma ho subito capito di avere un bel feeling con la slitta e adesso voglio rimanere lì davanti".

In effetti Bagnis si è avvicinato allo skeleton solamente quattro anni fa, proveniente dal mondo dell'atletica leggera dove correva i 400 metri. Ha subito mostrato di saperci fare, conquistando il titolo italiano estivo di spinta e il titolo italiano poche mesi. Presto ha ottenuto il primo risultato di rilievo internazionale ai Mondiali juniores del 2022 sulla pista di Innsbruck, dove ha conquistato la medaglia di bronzo. Lo scorso febbraio ha preso parte alle Olimpiadi di Pechino 2022, piazzandosi undicesimo.

L'argento mondiale di St. Moritz va a fare compagnia alla medaglia di bronzo ottenuta nella gara a squadre da MattiaGaspari e Valentina Margaglio ad Altenberg nel 2020.