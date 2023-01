Squali in via di estinzione: tracciata la mappa del dna che aiuterà a proteggerli

Salvati dall'estinzione grazie alla mappa del dna.

Due specie di squalo, il Martello e lo squalo Mako, le cui popolazioni sono crollate negli ultimi 250mila anni, potranno essere protetti grazie ai dati ottenuti da un gruppo di ricercatori, guidati dalla statunitense Cornell University, che sono riusciti a raggiungere un altissimo livello di definizione del dna di questi animali, arrivando a distinguere anche i diversi cromosomi.

I dati ottenuti aiuteranno a indirizzare meglio gli sforzi volti a proteggere questi due animali, ma le notizie non sono incoraggianti: la diversità genetica di queste specie risulta molto bassa, un fattore che indica una scarsa capacità di adattarsi ai profondi cambiamenti che le attività umane stanno portando negli ambienti degli squali.

I ricercatori guidati da Michael Stanhope sono riusciti a ottenere campioni di tessuto provenienti da diversi squali Martello e Mako, dai quali hanno poi estratto e ricomposto le varie sequenze di dna, un po' come si fa con un puzzle. I risultati sono poi stati confrontati con quelli disponibili per altre specie di squalo, come lo squalo balena e lo squalo bianco, permettendo di raggiungere una precisione molto elevata: si tratta di un'impresa molto difficile da affrontare, soprattutto per specie come queste, che presentano genomi molto più ampi rispetto a quello umano.