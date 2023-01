Stati Uniti. Guerra di documenti top secret tra repubblicani e democratici

"Abbiamo scoperto che una manciata di documenti è stata archiviata nel posto sbagliato. Li abbiamo immediatamente consegnati agli archivi e al dipartimento di giustizia", ha detto il presidente Usa, Joe Biden, ai giornalisti durante un tour sui danni causati dalle tempeste in California, riferendosi alla scoperta di documenti classificati e registri ufficiali nella sua casa e nell'ex ufficio.

La vicenda dei documenti segreti sta diventando un duro scontro politico in vista della campagna elettorale 2024. Prima l'ex presidente Donald Trump e poi l'attuale presidente Biden, in tempi e circostanze diverse, hanno infatti conservato documenti riservati, dopo aver lasciato i propri precedenti incarichi di governo. Documenti che per la legge americana dovrebbero essere consegnati agli archivi nazionali alla fine di una presidenza.

I documenti ritrovati dall' Fbi nella residenza di Trump a Mar-a-Lago risalgono ad agosto 2022, circa trecento documenti; quelli dell'attuale presidente sono stati denunciati dai suoi avvocati all'inizio di questo mese, ma si parla di un numero più esiguo di carte. Biden che a settembre criticò Trump definendolo “irresponsabile”, è caduto nella stessa situazione del tycoon.

Con la riconquista della Camera da parte dei repubblicani, nelle elezioni di metà mandato, la partita si sta facendo più difficile per l'attuale presidente che oggi, ha di nuovo chiarito di "collaborare pienamente e che non vede l'ora di risolvere rapidamente la questione. Penso che scoprirete che non c'è niente lì".

Poi ha dichiarato la sua frustrazione rispetto al fatto che la questione dei documenti stesse emergendo mentre esaminava i danni della tempesta costiera, e ha detto ai giornalisti di essere "infastidito" che gli fosse stato chiesto della gestione del materiale classificato: "Abbiamo un problema serio qui", in California, ha insistito, "perché non mi fate domande a riguardo?".