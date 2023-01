Stati Uniti, l'orologio di Al Capone in vendita a 2,5 milioni di dollari

Torna sul mercato uno degli orologi da tasca di Al Capone. Si tratta del Patek Philippe con cassa in platino e monogramma ('AC') in diamanti inscritto in un cerchio sempre in diamanti (90 in tutto). Era stato battuto all'asta nel 2021 e aggiudicato per 229.900 dollari, dopo una stima di partenza di 25.000 dollari.

Il suo attuale proprietario - non si sa però se si tratta dell'aggiudicatario - lo ha messo in vendita, su un sito specializzato in orologi, alla cifra record di 2,5 milioni di dollari, ben più di 10 volte circa il valore di acquisto. L'oggetto non funzionante e senza la lancetta dei minuti, nonostante il prezzo, è stato visionato centinaia di volte.