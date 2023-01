Gli spiriti dell'isola e The Fabelmans sono i film migliori

Steven Spielberg, Miglior regista, 'The Fabelmans' 'The Fabelmans', Miglior film drammatico 'Gli spiriti dell'isola', Miglior film commedia

Cate Blanchett, Miglior attrice protagonista in un film drammatico, Tàr

Colin Farrell, Miglior attore protagonista come attore in una commedia, 'Gli spiriti dell'isola' Michelle Yeoh, Miglior attrice per una commedia, ‘Everything everywhere all at once’ Austin Butler, Miglior attore di un film drammatico, ‘Elvis’

Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images Michelle Yeoh con il suo Golden Globe

Matt Winkelmeyer/FilmMagic via Getty Images Austin Butler con il suo Golden Globe come miglior attore in un film drammatico

Angela Bassett, Miglior attrice non protagonista, 'Black Panther' Evan Peters, Miglior attore protagonista, ‘Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer’

Matt Winkelmeyer/FilmMagic via Getty Evan Peters con il suo Golden Globe

Kevin Mazur/Getty Images Angela Bassett riceve il suo Golden Globe come migliore attrice non protagonista in un film

Quinta Brunson, Miglior attrice protagonista in una serie comica, ‘Abbott elementary’ Zendaya, Miglior attrice protagonista in una serie drammatica, ‘Euphoria’

Kevin Costner, miglior attore di una serie drammatica, 'Yellowstone' Jeremy Allen White, Miglior attore protagonista in una serie comica, ‘The bear’

Ke Huy Quan, Migliore attore non protagonista, ‘Everything Everywhere All at Once’ Tyler James Williams, Miglior attore non protagonista per una serie comica, 'White Lotus'

'Abbott Elementary' e 'House of the dragon' Migliori serie televisive

Eddie Murphy, premiato alla Carriera

Rich Polk/NBC via Getty Images Eddie Murphy riceve il Cecil B. DeMille Award