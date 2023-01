Strage di Erba, parla Olindo: "Io e Rosa presi in giro, non siamo noi gli assassini"

“Non so perché non sia stata approfondita la pista dello spaccio di droga – spiega -, continuo a pensare che sia stato più semplice incastrare due persone come noi non sveglissime e inconsapevoli di quello che ci stava piombando addosso”.

Si difende ancora, dunque, Olindo, che a sedici anni di distanza nega l’accusa che lo ha condannato in via definitiva.

Olindo parla del suo avvocato, Fabio Schembri che, dice, “è sempre stato convinto della mia innocenza e di quella di Rosa e non è più l’unico, grazie a Dio, a credere che io e mia moglie non abbiamo commesso la strage di Erba ”.

“In cella la vita è sempre quella, nulla di nuovo. Per passare un po’ il tempo continuo a lavorare in cucina, per il resto sto senza far niente tutto il giorno, spesso in compagnia di qualche altro detenuto costretto come me in questo carcere”, spiega.

A sessant’anni, Olindo Romano, originario di Albaredo per San Marco, racconta di come lui e la moglie, in realtà, siano stati incastrati e che nulla hanno a che vedere con la strage di Erba.

“Mi capita di ripensare a quei giorni e a come ci hanno abbindolato e preso in giro - dice all’Adnkronos - tanto che solo quando ci hanno portato al Bassone (la casa circondariale di Como), ci siamo accorti che i sospettati eravamo noi. Da allora tutto è assurdo e continua a essere irreale”.

“Io le liti dalla casa di Raffaella e Azouz le ricordo bene, litigavano spesso, ma non per questo abbiamo pensato di fare una strage – aggiunge-. E, in effetti, non c’entriamo nulla. Chi è stato? Non lo so, diversamente lo avrei già detto ai miei avvocati, ma di certo una strage simile può farla solo chi è abituato a fare quelle cose, non penso sia facile improvvisare un fatto del genere così efferato”.

Non ha più l’aspetto di sedici anni fa, nelle foto dell’epoca che lo ritraevano sornione e quasi distante. Ora è dimagrito, ha un portamento placido e i capelli bianchi.

“Frigerio (Mario, marito di Valeria Cherubini e unico superstite, ndr) è stato utilizzato come noi. Ripenso a quell’uomo, quando lo incontravo: era una brava persona, per questo credo che abbiano manipolato i suoi ricordi per farlo testimoniare contro di noi. Io lo considero una vittima come noi”.

Tanti gli anni trascorsi da quella terribile tragedia, quando le quattro vittime furono uccise a colpi di coltello e spranga e l’appartamento di via Diaz, di proprietà di Raffaella Castagna, poi dato alle fiamme. Anni di prove, testimonianze e confessioni fatte e ritrattate. Da allora Olindo passa le sue giornate lontano da sua moglie, Rosa Bazzi.