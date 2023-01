Svaligiano una pizzeria a Capodanno: per sfondare la vetrina hanno usato un'ambulanza come ariete

Le immagini sono già nelle mani degli investigatori della Questura, che stanno visionando i volti dei banditi che la notte tra il 31 e l'1 hanno svaligiato una pizzeria in viale Colli Aminei a Napoli.

Il furto ha anche una vena bizzarra, perché i due hanno usato un'ambulanza come ariete per sfondare la vetrina del locale. Il mezzo di soccorso era stata rubato poco prima in una piazzola di sosta non molto distante dalla pizzeria. I due ladri, come racconta il proprietario del locale, hanno portato via tutta la merce nel frigo, un'affettatrice, i soldi e una macchina per il caffè. "Siamo stanchi di dover difendere quotidianamente le nostre attività dai delinquenti. Questa zona - dice - è sotto attacco continuo, chiediamo una presenza concreta e fattiva delle forze dell'ordine a tutela delle persone oneste che abitano e lavorano in un'area densamente popolata e viva, ma bersagliata dalla malavita. Le istituzioni non restino sorde al grido di aiuto dei cittadini".