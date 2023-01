Tajani da Al-Sisi: "Dialogo necessario" su energia, ma anche su migranti e caso Regeni e Zaki

Dopo Turchia e Tunisia, da ieri il vicepremier e capo della Farnesina Antonio Tajani, è in Egitto per la prima visita bilaterale di un ministro degli Esteri italiano negli ultimi cinque anni anni (l'ultima era stata, nell'agosto 2018, quella effettuata dall'allora capo della Farnesina, Enzo Moavero Milanesi). Questo mentre il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è in Algeria. L'incontro con il presidente egiziano Al-Sisi è avvenuto nel palazzo presidenziale di Al-Ettehadeya, scrive l'agenzia ufficiale egiziana Mena. Al centro del vertice gli scambi in campo energetico, il dossier migranti, la stabilizzazione della vicina Libia ma anche i diritti umani come il caso Regeni e Zaki. E' lo stesso ministro a sintetizzare in un tweet: “L'Italia con l'Eni e le sue aziende ha offerto all'Egitto un forte sostegno per individuare ed estrarre risorse energetiche. Ma vogliamo rafforzare una collaborazione economica a 360 gradi. Dobbiamo capirci meglio anche sui principali dossier politici: Libia innanzitutto ma anche diritti umani: ”ho chiesto e ricevuto rassicurazioni per forte collaborazione sui casi Regeni e Zaki", ha riferito sui social.

“Nei nostri viaggi non c'è solo l'energia: questo fattore può essere un elemento per favorire stabilità, crescita e prosperità condivisa nella regione del Mediterraneo orientale. Oltre che da Algeria e Libia, l'Italia ha iniziato a importare volumi di gas dall'Egitto. Le risorse energetiche egiziane sono un'opportunità concreta per rafforzare la strategia di diversificazione degli approvvigionamenti italiani". "Ma - osserva il Ministro - è necessario un coordinamento con tutti i principali Paesi del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Turchia, Tunisia) è vitale per stabilizzare la Libia: un 'Patto per la sovranità della Libia', un impegno congiunto che faccia riprendere il percorso verso elezioni sotto la guida dell'Onu”, ha detto in un'intervista al Corsera. Il governo - ha annunciato il ministro - ha deciso di essere più presente e attivo nel Mediterraneo. Il portavoce presidenziale Bassam Rady, ha detto che "l'Egitto è orgoglioso delle proprie illustri relazioni storiche con l'Italia, a livello governativo e popolare. "l'Egitto - scrive Mena - aspira a sviluppare relazioni con l'Italia e a lavorare con essa nel quadro del forte partenariato tra i due paesi al fine di sviluppare relazioni bilaterali a favore di una proficua cooperazione in tutti i campi".

Prima dell'incontro col presidente egiziano, stamattina il vicepremier italiano si è recato alla cattedrale e alla chiesa copta di San Pietro, dove nel dicembre del 2016 avvenne un attentato che causò 29 morti. I copti, i cristiani del musulmano Egitto, sono un'importante minoranza etnico religiosa che rappresenta circa il 10-15% della popolazione egiziana e la più grande comunità cristiana del Medioriente. A tutti i livelli, in maggioranza sostengono il presidente in cui vedono una difesa sia dal terrorismo islamico dell'Isis e sia dalle discriminazioni istituzionalizzate che li stavano per colpire nell'anno di governo della fratellanza musulmana, cacciata da una rivoluzione popolar-militare guidata proprio da Sisi nel 2013. Sempre sul suo profilo twitter il ministro ha riferito del suo incontro con il Segretario Generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit con il quale "ho avuto un proficuo scambio di vedute su stabilità Mediterraneo, Libia e impegno contro l'immigrazione irregolare. Vogliamo rafforzare la nostra cooperazione con la Lega Araba", ha scritto dopo l'incontro.

Nell'agenda in Egitto del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, nel pomeriggio c'è anche la partecipazione a una cerimonia per la firma di un memorandum d'intesa tra il Ministero della salute egiziano, la GKSD Investment Holding e il Gruppo San Donato, massimo operatore privato italiano della sanità. È quanto risulta da un programma della cerimonia per la firma del "Memorandum of Understanding" che punta a "migliorare gli investimenti nel settore sanitario".