Tajani in Egitto, focus su economia e migranti. Sullo sfondo i casi Regeni e Zaki

La visita di Antonio Tajani al Cairo rompe i sette anni di gelo che hanno segnato i rapporti diplomatici tra i due paesi a partire dal febbraio del 2016, quando fu ritrovato alla periferia della capitale egiziana il corpo torturato e senza vita di Giulio Regeni.

Quell’orribile delitto, ancora oggi senza responsabili, legittima i risentimenti italiani, ha spiegato il Ministro degli Esteri, che in una lunga intervista concessa venerdì a Rainews24 chiarisce: riannodare il dialogo con l’Egitto non significa calare il sipario sulla vicenda. “Continueremo a chiedere verità per Giulio e libertà per Patrick Zaki”, ha detto Tajani, il quale però rimarca la necessità di confronto e collaborazione con un Paese ritenuto cruciale per la stabilità della regione: per i piani energetici italiani, per la pacificazione della Libia e di conseguenza per il controllo dei flussi migratori.

Tajani nella mattinata di domenica incontrerà il suo omologo egiziano Sameh Shoukry, nel pomeriggio presenzierà alla firma di un accordo di collaborazione tra il ministero della Salute egiziano e la società San Donato, specializzata nella realizzazione e gestione di strutture ospedaliere.

I colloqui con Shoukry si inquadrano nell’azione diplomatica che Roma ha deciso di avviare in Nordafrica, seguendo le indicazioni che la premier Giorgia Meloni aveva espresso a novembre dopo il bilaterale con il presidente egiziano Al Sisi organizzato a margine di Cop27, a Sharm el Sheikh. Roma vuole tornare ad essere protagonista in Nordafrica, aveva detto la Presidente del Consiglio, avviando una più concreta cooperazione nella gestione dei flussi migratori dal vecchio continente verso l’Europa e sviluppando una collaborazione in campo energetico.