Teheran, arrestata un'altra reporter: presa in aeroporto mentre cercava di lasciare l'Iran

La giornalista iraniana Nasim Sultan Beygi è stata arrestata all'aeroporto di Teheran mentre cercava di lasciare l'Iran.

A riferirlo è stata la madre, come riporta Iranwire. La donna ha twittato l'11 gennaio che l'arresto è avvenuto la notte precedente: "il suo telefono era spento quando è andata a consegnare i suoi effetti personali e a prendere la carta d'imbarco, e dopo qualche ora ci ha informato con una breve telefonata del suo arresto e del sequestro dei suoi effetti personali".

Sultan Beygi, ex attivista per i diritti degli studenti, è stata trasferita in una località sconosciuta e non ci sono informazioni sulle accuse. Era già stata arrestata in passato per aver preso parte ad una manifestazione di protesta.

Nella Repubblica islamica dell'Iran sarebbero almeno una sessantina i reporter arrestati con varie accuse e detenuti nelle carceri sparse del Paese. Uno su tutti quello di Evin a Teheran dove da settembre è rinchiusa Nilufar Hamedi fermata per essere stata una delle prime a dare pubblicamente la notizia del caso della 22enne curda Mahsa Amini, arrestata e poi morta mentre era in custodia della polizia morale, per non aver indossato correttamente l'hijiab - il velo islamico obbligatorio in Iran. Insieme a lei Elahe Mohammadi, ora rischiano la pena di morte. E di recente l'arresto di un'altra reporter Vida Rabbani, mentre chi riesce a uscire rischia la morte come il giornalista Moshen Jafarirad "suicidatosi" dopo il rilascio dal carcere di Karaj, a ovest di Teheran, in cicostanze considerate "sospette".