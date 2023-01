Tennis, Sinner batte Kokkinas e vola ai quarti

Jannik Sinner continua il suo cammino nell'Atp di Adelaide. Dopo aver battuto il padrone di casa Thanasi Kokkinakis agli ottavi, per 7-6, 6-4 in due ore di gioco, l'italiano, numero 15 del mondo, vola ai quarti di finale del torneo Atp 250 con un montepremi da 642.735 dollari, in corso sui campi in cemento all'aperto nella capitale dello stato dell'Australia Meridionale.

L'altoatesino, classe 2001, affronterà alle 3,30 di domattina (ora italiana) lo statunitense Sebastian Korda, n°33 del ranking mondiale. Nell’unico precedente tra i due, a Washington nel 2021, l’italiano ha vinto dopo un doppio tie-break.