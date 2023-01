Al via gli Australian Open, Djokovic e Nadal in campo per la storia. 12 azzurri in gara

Tra domenica notte e lunedì inizia il Grande Slam australiano. Grande assente il numero uno del mondo, il 19enne Carlos Alcaraz, alle prese con un infortunio alla gamba destra.

Prima testa di serie sarà dunque il campione in carica, Rafael Nadal. Il 36enne iberico nel 2022 ha sorpreso tutti, confermando sia a Melbourne che a Parigi, di poter ancora ricoprire il ruolo del più grande tennista nel mondo. Stesso discorso per Novak Djokovic, che ha pubblicamente ammesso le sue ambizioni per questo torneo, dopo l’assenza dello scorso anno a causa del vaccino anti Covid: "Continuo a giocare perché voglio essere il migliore, per vincere i tornei più importanti e non ce ne sono di più importanti degli Slam. Non è certo un segreto". Un desiderio di totale rivincita e a Melbourne Nole punta al decimo trionfo nella storia del torneo, che vorrebbe dire eguagliare i 22 titoli Slam in carriera dell'amico/nemico Nadal. "Il mio record in Australia è uno dei motivi principali per cui ogni anno non vedo l'ora di tornare qui - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - adoro giocare qui e spero che il mio successo qui possa continuare".

Durante una conferenza stampa pre-torneo, a Nadal è stato chiesto se si sente vulnerabile: "Sì. Senza dubbio", ha risposto lo spagnolo, il cui 2022 è stato disseminato di problemi di salute incluso un dolore cronico al piede sinistro e uno strappo muscolare addominale, "Ho perso più del solito, ma devo conviverci e lottare solo per le vittorie. Penso di essere pronto a giocare bene. Vedremo lunedì se sono pronto a vincere".

Lo Slam femminile di Melbourne riparte dalla polacca Iga Swiatek e Ons Jabeur, la tunisina che nonostante le due finali, Wimbledon e Us Open, ancora non è riuscita a fare lo scatto necessario. E poi c'è la nostra Martina Trevisan, desiderosa di riconfermare l'exploit di Parigi.

GLI AZZURRI

A scendere in campo per primi tra gli italiani Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, mentre martedì sarà la volta di Fabio Fognini, Mattia Bellucci e Matteo Berrettini, che dovrà vedersela con l'ex n.1 al mondo Andy Murray. Nel tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto farà il suo debutto negli Australian Open, fresca di top ranking (48° posizione), entrata per la prima volta in carriera nella top 50 della classifica Wta. A seguire le altre azzurre Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camila Giorgi, Lucrezia Stefanini e Jasmine Paolini.