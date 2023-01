La "tigre bielorussa" Aryna Sabalenka vince gli Australian Open di tennis

La bielorussa Aryna Sabalenka, numero 5 del mondo e del seeding, ha vinto gli Open d'Australia 2023. Nella finale giocata a Melbourne ha sconfitto in rimonta Elena Rybakina, russa naturalizzata kazaka e 22esima testa di serie, superandola in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in 2 ore e 28 minuti di gioco. In lacrime per l'emozione, la "tigre bielorussa" a 24 anni è al primo successo slam in carriera. Gli Australian Open sono la prima prova stagionale del Grande Slam del 2023 con un montepremi record, pari a 76,5 milioni di dollari australiani.

"Sto ancora tremando, è bellissimo ricevere il trofeo da te, grazie per quello che hai fatto per il nostro sport", ha esclamato Sabalenka durante la premiazione rivolgendosi a Billie Jean King, ex tennista statunitense, considerata tra le migliori della storia. Da lunedì la bielorussa conquisterà il secondo posto nel mondo, registrando così la migliore posizione in classifica nella sua carriera. La 23enne Rybakina invece, campionessa di Wimbledon lo scorso anno, salirà al decimo posto nella graduatoria Wta e anche per lei è la migliore posizione di sempre.