Tennis, l'azzurro Jannik Sinner eliminato da Stefanos Tsitsipas negli ottavi degli Australian Open

Il tennista italiano Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi di finale degli Australian Open dal greco Stefanos Tsitsipas, nel primo slam di questa stagione sui campi in cemento del Melbourne. Tsitsipas, terzo favorito del tabellone, ha superato il 21enne altoatesino, testa di serie numero 15, con il punteggio di 6-4, 6-4 nei primi due set. Quindi l'azzurro ha rimontato nel terzo e quarto set per 6-3, 6-4. Il greco è riuscito alla fine a vincere la gara nel quinto set, chiuso sul 6-3. Ai quarti di finale Tsitsipas affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 71 del mondo, che non aveva vinto nemmeno una partita negli Slam prima dell'Australian Open 2023. Negli ottavi di finale Lehecka ha vinto rimontando un set di svantaggio contro Felix Auger-Aliassime, chiudendo sul 4-6, 6-3, 7-6(2) 7-6(3).