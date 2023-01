Australian Open, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego al secondo turno, Lorenzo Musetti fuori

Successo degli italiani Jannik Sinner e Lorenzo Sonego al primo turno degli Australian Open, mentre Lorenzo Musetti è stato eliminato dal sudafricano Loyd Harris.

La sfida Sonego-Borges

Il tennista torinese Lorenzo Sonego ha superato il primo turno degli Australian Open battendo il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 6-3, 6-7, 6-1. Il 27enne, numero 47 della classifica Atp, ha superato l'avversario, numero 111, in poco più di tre ore e un quarto di gioco. Sonego non ha mai ceduto il servizio, salvando tutte e quattro le palle-break concesse, due nel dodicesimo game del terzo set e due nel settimo gioco della quarta frazione. Al secondo turno Sonego affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 11 della classifica e 10 del seeding.

Sinner batte Edmund

In piena notte italiana ottimo debutto per Jannik Sinner, primo big a passare il turno. L'azzurro ha eliminato il britannico Kyle Edmund (583 Atp, in gara con la classifica protetta dopo l'operazione al ginocchio sinistro che l'ha tenuto lontano dai campi per oltre un anno e mezzo) superandolo per 6-4, 6-0, 6-2 in un'ora e 56 minuti di gioco.

Musetti fuori

Il tennista di Carrara, Lorenzo Musetti, numero 19 Atp, ha perso contro il sudafricano Loyd Harris. Musetti sotto di due set ha forzato la partita alla quinta frazione, ma alla fine si è arreso nel super tie-break decisivo. Harris si è imposto per 6-4, 6-1, 6-7 (0), 2-6, 7-6 (4) in 3 ore e 52 minuti di gioco.