Australian Open, eliminata la n.1 Swiatek. Avanza ancora Lehecka che batte Auger-Aliassime

Due sorprese, nell'ordine, in negativo e in positivo. Tra le donne è costretta a salutare Melbourne la numero 1 al mondo Iga Swiatek. La 21enne polacca è stata eliminata infatti agli ottavi di finale da Elena Rybakina, numero 25 del circuito. La 23enne, già regina di Wimbledon lo scorso anno, si è imposta in un'ora e mezza con il punteggio di 6-4 6-4.

A trascinare la tennista kazaka, anche un'ottima percentuale di palle vinte sulla prima di servizio. Commentando il match, Rybakina ha parlato di "una partita davvero dura. Rispetto molto Iga - ha detto -. È una giocatrice giovane e penso che giochi davvero bene. Oggi penso di aver servito bene".

Swiatek, che sulle superfici veloci è meno a suo agio che sulla terra battuta, non è mai sembrata del tutto in partita: decisivo il break nel quinto gioco del secondo set che ha permesso a Rybakina di servire per il match e raggiungere i quarti di finale al Melbourne Park per la prima volta. La n.25 affronterà ai quarti la 25enne lettone Jelena Ostapenko, che ha eliminato la 18enne statunitense Coco Gauff (n.7) per 7-5 6-3.