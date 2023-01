Australian Open: vittoria in discesa per Djokovic. Passa anche Paul. Cade la n.4 Garcia

Vittoria senza difficoltà per Nole Djokovic che si impone per 3 set a 0 su Alex de Minaur e approda ai quarti. L'ex numero uno (testa di serie n.4), nonostante i problemi fisici, non ha avuto difficoltà contro l'australiano, n. 22 del seeding. Pratica in archivio in appena due ore con il punteggio di 6-2 6-1 6-2. Djokovic affronterà nei quarti il russo Andrey Rublev.

gettyimages Novak Djokovic e Alex de Minaur

A proposito di Rublev, Il tennista russo - numero 6 del ranking - si è imposto al quinto set sul danese Holger Rune (decima forza della classifica Atp) con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6 dopo 3 ore e 39' di gioco. "Non ho parole, sono ancora scioccato da quello che è successo", ha detto Rublev dopo il match, convinto - nel momento in cui ha colpito la palla - che il colpo del match point non avrebbe incontrato il favore del nastro.

Ap Photo Australian Open, match Rublev-Rune

Ai quarti anche lo statunitense Tommy Paul (numero 35 del ranking) che in quattro set ha superato lo spagnolo Roberto Bautista-Agut (25mo in classifica) con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 7-6.

gettyimages Tommy Paul vince il match

Quasi quattro ore di battaglia nell'ottavo di finale vinto dallo statunitense Ben Shelton (numero 89 del ranking) sul connazionale Jeffrey John Wolff (67 della classifica Atp) con il punteggio di 6-7 6-2 6-7 7-6 6-2.

Ap Photo Australian Open, Ben Shelton

Dagli uomini alle donne, è pioggia di “stelle cadenti” agli Australian Open. La 29enne francese n.4 al mondo, Caroline Garcia, è stata eliminata infatti agli ottavi di finale dalla 30enne polacca Magda Linette (numero 45 del ranking Wta), per 7-6 6-4. Linette non aveva mai superato il terzo turno di uno slam. Ora affronterà, per guadagnare un posto in semifinale, la 30enne ceca Karolina Pliskova (n. 31), che ha sconfitto la 34enne cinese Shuai Zhang (n. 22) col punteggio di 6-0 6-4.

GettyImages Australian Open, match Garcia-Linette

Avanza nel primo major della stagione la n. 5 al mondo, Aryna Sabalenka : la24enne bielorussa ha battuto 7-5 6-2 la 25enne svizzera Belinda Bencic (n. 10) e ai quarti troverà la 26enne croata Donna Vekic (n. 64), che ha avuto la meglio sulla 17enne ceca Linda Fruhvirtova col punteggio di 6-2 1-6 6-3.