Australian Open, Djokovic "stende" Rublev e conquista la semifinale. Se la vedrà con Paul

Tennis da applausi, ancora una volta. E i dolori alla coscia non hanno rappresentato un freno. Novak, “Nole” Djokovic, numero 5 del ranking e quarta testa di serie, batte “sul velluto” il rivale che dista da lui appena una posizione in graduatoria, il 25enne Andrey Rublev. Al russo il fuoriclasse serbo, 35 anni, ha lasciato solo le briciole imponendosi per 6-1 6-2 6-4 in due ore e cinque minuti.

Nole, che insegue il 22esimo titolo del grande Slam, incontrerà il nordamericano Tommy Paul.