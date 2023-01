Australian Open, il padre di Djokovic tra i filorussi e le bandiere pro Putin

A sostegno di Vladimir Putin e della guerra in Ucraina. Agli antipodi, in Australia, e soprattutto nell’ambito di una manifestazione sportiva; contesti che poco hanno a che fare con la politica tantomeno con espressioni di sostegno a fautori di conflitti. Hanno fatto rumore, a Melbourne, agli Australian Open, le bandiere filorusse – tra le quali una con il volto di Putin – esibite nei pressi della Rod Laver Arena da un gruppo di tifosi dopo la vittoria del fuoriclasse serbo, già numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic sul russo Andrey Rublev.

E fa ancor più rumore la notizia che abbia manifestato le stesse simpatie il padre di “Nole”, Srdjan Djokovic, tutto sotto gli occhi delle telecamere. Un personaggio non nuovo a prese di posizione che fanno discutere come nel caso di covid e vaccini.

La Federazione australiana di tennis ha reso noto che quattro persone "hanno esposto bandiere e simboli inappropriati e hanno minacciato le guardie di sicurezza" al Melbourne Park prima di essere cacciate dalla polizia. Un video pubblicato successivamente su un canale YouTube australiano filo-russo mostrava infatti Srdjan Djokovic, padre del giocatore, in posa con l'uomo che reggeva la bandiera con il volto di Putin. La didascalia del filmato recava la scritta: "Il padre di Novak Djokovic fa una coraggiosa dichiarazione politica".

Scene definite "vergognose" dall'ambasciatore ucraino a Canberra.



A confermare l'identità del padre del tennista, i giornalisti sportivi serbi. Secondo il quotidiano Melbourne Age, l'uomo avrebbe detto in serbo: "Viva la Russia".

Gli spettatori non possono esporre bandiere russe o bielorusse durante il torneo. L'ambasciatore ucraino in Australia e Nuova Zelanda, Vasyl Myroshnychenko, aveva chiesto un intervento dopo che la scorsa settimana erano state viste diverse bandiere di questo tipo tra la folla. "Tra le bandiere serbe ci sono: una bandiera russa, Putin, il simbolo Z, la cosiddetta bandiera della Repubblica Popolare di Donetsk", ha twittato nei giorni scorsi allegando un link al video. "E' davvero vergognoso", ha aggiunto il diplomatico, riferendosi alla Federazione tennistica australiana e agli organizzatori dell'Open.