Ranking Atp, per la prima volta 3 italiani nella top 20. Wta, balzo di 5 posizioni per Trevisan

Nessun cambiamento in cima al ranking: lo spagnolo Carlos Alcaraz è infatti ancora davanti al connazionale Rafael Nadal, anche se non giocherà i prossimi Australian Open. Il primo Slam della stagione comincerà lunedi' prossimo e vedrà ancora ferme le due prime posizioni della classifica mondiale. Il serbo Novak Djokovic, che ieri ha vinto il torneo di Adelaide, rimane al quinto posto. Il russo Andrey Rublev sale di due posizioni al n. 6, superando il canadese Felix Auger-Aliassime e il suo connazionale Daniil Medvedev.

I successi in United Cup su Durasovic, Meligeni Alves, Michalski e Sakellaridis hanno permesso al carrarino di guadagnare 60 punti e soprattutto quattro posizioni nel ranking. L'Italia - fa sapere la Federtennis - inaugura la settimana che porta agli Australian Open con quattro giocatori in Top 50 e sei in Top 100. Lo comunica le Federtennis in una nota. Alle spalle di Berrettini, Sinner e Musetti, infatti, troviamo Lorenzo Sonego numero 44 (+1), Fabio Fognini numero 57 (-2) e Marco Cecchinato numero 93 (+8).

Il ranking Wta

Sul versante femminile, si registrano due variazioni di rilievo tre le prime 10 tenniste italiane nella classifica mondiale Wta. Davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan, che guadagna cinque posizioni rispetto a sette giorni fa e va ad accomodarsi in 22esima posizione; peraltro è il nuovo 'best ranking' per la 29enne toscana (il precedente, n. 24, era datato luglio 2022), protagonista con l'Italia alla United Cup, nella quale ha battuto anche la greca Sakkari.

Alle sue spalle - anche lei protagonista con il team azzurro - c'è Lucia Bronzetti, n.50, che migliora di quattro posizioni il primato personale siglato a novembre dello scorso anno. Fanno tre passi indietro, invece, Jasmine Paolini, n.65, Elisabetta Cocciaretto, n.67 e Camila Giorgi, n.69, rientrata nel circuito dopo oltre quattro mesi di stop.

Quasi immutata la classifica d'inizio anno per le top player: da registrare solo il rientro nell'élite mondiale di Keys e l'uscita di Halep (sospesa per doping). La dominatrice della top ten del ranking è la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia inizia l'anno mantenendo ben più del doppio dei punti rispetto alla seconda in classifica, la tunisina Ons Jabeur, mentre in terza posizione c'è la statunitense Jessica Pegula, protagonista del trionfo Usa nella United Cup, che conferma il'best ranking'.

Il dettaglio della classifica aggiornata

1. Iga Swiatek (Pol) 11025 (--);

2. Ons Jabeur (Tun) 5180 (--);

3. Jessica Pegula (Usa) 5000 (--);

4. Caroline Garcia (Fra) 4415 (--);

5. Aryna Sabalenka (Blr) 4340 (--);

6. Maria Sakkari (Gre) 3921 (--);

7. Coco Gauff (Usa) 3871 (--);

8. Daria Kasatkina (Rus) 3380 (--);

9. Veronika Kudermetova (Rus) 2715 (--);

10. Madison Keys (Usa) 2597 (+1).

Il ranking delle italiane

22. Martina Trevisan 1672 (+5);

50. Lucia Bronzetti 996 (+4);

65. Jasmine Paolini 867 (-3);

67. Elisabetta Cocciaretto 850 (-3);

69. Camila Giorgi 836 (-3).