United Cup, a Sydney italiani sconfitti dagli Stati Uniti, Musetti si ritira per infortunio

La squadra italiana di tennis è stata sconfitta dagli Stati Uniti nella finale della "United Cup", nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 (questa prima

edizione mette in palio fino a 500 punti per i ranking ATP e WTA e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari). Nella notte italiana, sul veloce della "Ken Rosewall Arena" nell'Olympic Park Tennis Centre di Sydney, Martina Trevisan, n.27 WTA, ha ceduto per 6-4 6-2, in un'ora e mezza esatta di gioco, a Jessica Pegula, n.3 del ranking; Lorenzo Musetti, n.23 ATP, ha dato la vittoria a tavolino a Frances Tiafoe, n.19 del ranking, ritirandosi dopo appena mezz'ora di partita e dopo aver perso il primo set per 6-2 per un problema alla spalla destra; infine Matteo Berrettinini, n.16 ATP, si è arreso Taylor Fritz, n.9 del ranking, per 7-6(4) 7-6(6). Usa dunque sul 3-0 e prima nazionale a finire nell'albo d'oro della manifestazione.



La prima edizione della competizione a squadre nata dalla collaborazione fra Atp e Wta ha stupito per la qualità del gioco, ma anche per l'atmosfera positiva in campo e fuori.

"Ci stiamo divertendo molto. Penso che sia il modo migliore per vivere questo tipo di competizione" aveva dichiarato Musetti prima della finale. Anche Lucia Bronzetti, che ieri ha giocato un grande tennis contro la Grecia, ha dichiarato di aver trovato un grande torneo e una bella atmosfera.