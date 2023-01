Muore Tom Verlaine, virtuoso del punk. Chitarrista e cantautore, aveva 73 anni

Tom Verlaine, la cui band Television è stata una delle più influenti emerse dalla scena punk rock newyorkese incentrata sul nightclub CBGB, è morto sabato 28 gennaio a Manhattan, aveva 73 anni. In realtà le sue improvvisazioni di chitarra esplorative e la scrittura poetica delle canzoni non sono mai state facilmente classificabili come punk, o in qualsiasi altro genere. La sua morte è stata annunciata da Jesse Paris Smith, la figlia di Patti Smith. Non ha specificato la causa, dicendo che è morto "dopo una breve malattia".