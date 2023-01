Traffico aereo in Italia in ripresa sul pre-Covid: 164 milioni di passeggeri, più del doppio del '21

Il traffico aereo rialza la testa, quindi, con volumi pari all'85% di quelli del 2019, per quanto riguarda il sistema nazionale. Manca ancora uno sforzo per raggiungere quella quota ed eventualmente superarla. Nel corso del 2022, il gap rispetto ai 193 milioni di passeggeri pre-Covid si è progressivamente ridotto, passando dal -39% del primo trimestre al -12% del secondo, fino al record dei mesi estivi, -7%, seguito dal -9% degli ultimi tre mesi dell'anno.

Bari: 6.205.461 (+11,9% vs 2019).

Palermo: 7.117.822 (+1,4% vs 2019);

Milano Linate: 7.719.977 (+17,5% vs 2019);

Bologna: 8.496.000 (-9,7% vs 2019);

Venezia: 9.319.156 (-19,4% vs 2019);

Catania: 10.099.441 (-1,2% vs 2019);

Napoli: 10.918.234 (+0,5% vs 2019);

Bergamo: 13.155.806 (-5,1% vs 2019);

Milano Malpensa: 21.347.652 (-26% vs 2019);

Roma Fiumicino: 29.360.613 (-32,6% vs 2019);

In termini di numero di passeggeri transitati, tra i primi 10 scali del 2022 si sono posizionati:

Ripresa trainata dagli aeroporti medi e piccoli

Analizzando i dati, emerge che nel 2022 a trainare la ripresa del traffico aereo sono stati gli aeroporti medi e piccoli, molti dei quali hanno superato i livelli del 2019. Tra questi, si segnalano gli scali di Milano Linate, Bari, Palermo e Napoli (per la fascia 5-15 milioni di passeggeri); quelli di Brindisi, Alghero, Olbia e Torino (per quella 1-5 milioni di passeggeri); infine, gli scali di Foggia, Bolzano, Trapani, Grosseto, Cuneo, Perugia, Parma, Taranto, Lampedusa, Comiso, Pescara e Crotone (per la classe con meno di 1 milione di passeggeri annui).

Gli aeroporti con un traffico superiore ai 15 milioni di passeggeri sono invece caratterizzati da tassi di incremento meno marcati. Il divario sul 2019 è attribuibile principalmente al segmento intercontinentale che, dopo due anni di pandemia, ha ricominciato a crescere in maniera strutturale solo a partire dai mesi estivi del 2022.