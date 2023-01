Tragedia sull'A2 all'altezza di Bagnara Calabra: muore bimba di 10 anni investita da un'auto

Tragedia sull'A2, all'altezza dello svincolo di Bagnara, in provincia di Reggio Calabria, dove, ieri sera, una bimba di 10 anni è stata investita e uccisa da un'auto. La piccola era dovuta scendere dalla vettura a bordo della quale viaggiava insieme ai suoi genitori, un'Audi A3, perché, a causa di un guasto, c'era una fuoriuscita di fumo dal cofano. Il guidatore, avendo paura che l'auto potesse prendere fuoco, si era accostato in corsia d'emergenza: la bimba stava uscendo dalla portiera di sinistra quando è stata travolta da una Renault Clio ed è morta sul colpo. Sul posto la polizia stradale di Palmi, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno spento il principio di incendio dell'Audi.

Avvertito il pm turno della Procura di Reggio Calabria, la stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. In attesa che le indagini accertino se c'è stata la responsabilità di qualcuno, l'automobilista alla guida della Renault è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Un atto dovuto, prima delle opportune verifiche, per consentire all'uomo di farsi assistere da un legale nelle prime fasi delle indagini.