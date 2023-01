Gelo sulla penisola, tregua dal maltempo fino a stasera poi torna il freddo

L’emergenza freddo in questi giorni ha messo a dura prova la penisola: gelo e neve si sono abbattuti sulla Salerno-Reggio Calabria, molti comuni in Toscana ed Emilia Romagna sono rimasti senza elettricità. In trentino una valanga in val Orsera, sul gruppo del Lagorai, in Trentino, ha ucciso una donna di 30 anni, mentre un uomo di 46 è rimasto ferito, durante un'escursione con le ciaspole. Le condizioni meteo hanno anche reso difficili i soccorsi. In Sardegna la spiaggia di Solanas si imbiancata dopo una abbondante grandinata