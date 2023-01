Trent'anni fa la cattura del "capo dei capi" Totò Riina a Palermo

Trent’anni fa a Palermo, ore 9,30 del 15 gennaio 1993, piazzale Kennedy, semaforo rosso. Sei auto meticce ne circondano una, scendono quattro uomini armati che corrono verso gli sportelli della piccola Citroen incastrata nel traffico. Estraggono dal lato guidatore Salvatore Biondino, soldato di mafia. E dal lato passeggeri Salvatore Riina, il capo dei capi, il boss che ha vinto la guerra di mafia degli Anni Ottanta e che sei mesi prima ha ordinato le stragi di Capaci e di via D’Amelio, vittime Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, le loro scorte, la nostra storia.

In azione sono il capitano dei carabinieri Sergio De Caprio, conosciuto come il Capitano Ultimo e i suoi uomini – Vichingo, Arciere, Omar – con altri otto colleghi in copertura che congelano con il loro “Alt! Carabinieri!”, l’istante in cui finisce per sempre la latitanza di Riina, durata 23 anni, un migliaio di omicidi, il sacco dell’intera Sicilia.

L’istante è clamoroso: “La più grande vittoria della Stato sulla mafia”, titolarono i giornali di quei giorni e le televisioni che si accesero in edizione straordinaria.

Fu il trionfo di Ultimo, della sua squadra di investigatori clandestini che in meno di sei mesi, nascosti nei labirinti di Palermo, fecero l’impresa che fino a quel giorno sembrava impossibile: indagare, pedinare, e infine catturare il fantasma di Corleone che non viaggiava in automobili blindate con scorte armate di kalashnikov e di bombe a mano, come recitava la leggenda, ma viveva nel centro di Palermo, protetto dal suo potere, circondato dal silenzio dei complici, dalla paura delle vittime.

In occasione di questo anniversario, esce in edizione aggiornata e ampliata “Hanno fermato il capitano Ultimo”, la storia di Sergio De Caprio e dei suoi uomini, i veterani e i giovani, che dalla metà degli Anni Ottanta a appena ieri, hanno combattuto le loro battaglie contro la criminalità organizzata – mafia, ‘ndrangheta, camorra, le loro collusioni con la corruzione dei colletti bianchi e della politica – qualche volta contro l’isolamento, altre contro le alte gerarchie del potere e della Ragion di Stato.

Le sue sono sempre state inchieste clamorose a cominciare dalla Duomo Connection che a Milano, nel biennio 1988-’90, aveva svelato per la prima volta gli intrecci tra mafia siciliana e politica lombarda, fino alle condanne chieste e ottenute da Ilda Boccassini che coordinò quell’indagine.

Dopo Riina ha indagato su Bernardo Provenzano e Leoluca Bagarella che ordinarono alla Cupola di catturarlo vivo o morto. Nei primi anni Duemila ha lavorato per le procure di Roma, Napoli, Milano. Si è occupato dei vertici di Finmeccanica, coinvolti in casi di corruzione internazionale. Dello Ior, la banca Vaticana e dei suoi fondi neri. Della Lega, i diamanti acquistati in Tanzania e i 49 milioni di euro spariti nel nulla. Delle bugie di Massimo Ciancimino, teste chiave della Trattativa, arrestato per detenzione di esplosivo, truffa, calunnia, riciclaggio. Infine della Cooperativa Cpl Concordia di Modena, accusata di corruzione, nel corso della quale viene registrata la famosa telefonata in cui Matteo Renzi confida al generale della Guardia di Finanza Michele Adinolfi che “Enrico Letta è un incapace” e si prepara a sfrattarlo da Palazzo Chigi.

Da quel momento i vertici dell’Arma stringono l’assedio a Ultimo. I suoi trionfi investigativi diventano un intralcio. Le sue capacità di “organizzare la lotte e scegliere gli uomini migliori” sono state una risorsa da esibire, ma solo fino a un certo punto. E una minaccia da punire dal quel punto in poi. Le gerarchie smantellano la sua squadra di investigatori. Gli tolgono le inchieste. Lo trasferiscono alla Forestale. Lo querelano per insubordinazione.

Renzi lo accusa di “complottare ai suoi danni”, indicandolo come titolare occulto della nuova inchiesta su Consip, coinvolti il vertice della Concessionaria, l’imprenditore Alfredo Romeo, il padre di Matteo, Tiziano Renzi. Accuse poi smentite dai fatti, ma efficaci nell’isolarlo ancora di più.

La sua avventura e quella dei suoi uomini corre lungo la diagonale della nostra storia. Incrocia le violenze della cronaca, la ricorrente lotta della legge contro l’illegalità, i meccanismi del potere, i suoi misteri. Aveva detto in anni ormai lontani: “Ho scelto di chiamarmi Ultimo perché vivo in un mondo dove tutti vogliono essere primi”. Lo hanno accerchiato per accontentarlo.

