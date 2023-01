La Turchia "non è ancora in grado" di dare il via libera all'adesione della Svezia alla Nato

La Turchia “non è in grado” di ratificare l'adesione della Svezia alla Nato, nonostante una serie di misure già prese da Stoccolma per soddisfare le richieste di Ankara. “Non siamo in grado di inviare la legge di ratifica al Parlamento” ha detto ai giornalisti Ibrahim Kalin, consigliere per la politica estera del presidente Recep Tayyip Erdogan. Kalin ha spiegato che funzionari svedesi hanno chiesto più tempo ad Ankara per codificare leggi che potrebbero soddisfare le condizioni della Turchia per l'adesione di Stoccolma all'Alleanza atlantica. Più tempo, ma quanto? Sicuramente una soglia limite è il prossimo giugno, quando in Turchia si terranno le elezioni presidenziali, quelle in cui “il sultano” di Istanbul attende una riconferma. E lo fa puntando sui suoi successi diplomatici internazionali (uno su tutti, l’accordo per la ripresa delle esportazioni di grano dall’Ucraina), che in tal modo metterebbero in sordina le difficoltà economiche interne.

È tutto un gioco di incastri, quindi, tra approvazioni di leggi, passaggi parlamentari e segnali politici più espliciti? La Svezia, ha spiegato ancora il portavoce Kalin, deve compiere ulteriori passi e deve fare in fretta: fino alle imminenti elezioni turche ci sono appena cinque mesi. Gli emendamenti costituzionali svedesi contro il terrorismo, ha aggiunto il consigliere di Erdogan, sono in vigore dallo scorso 1° gennaio, ma ulteriori modifiche alle leggi pertinenti in conformità con gli emendamenti potrebbero richiedere del tempo. “Potrebbero essere necessari sei mesi, fino a giugno”, ha detto Kalin. “Devono inviare un messaggio molto concreto ai gruppi terroristici che la Svezia non è un rifugio sicuro per loro”.