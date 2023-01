Turista israeliana accoltellata a Roma: l'aggressore è un giovane polacco con disagi psichici

E' stato identificato l'uomo che la sera di capodanno ha accoltellato una ragazza israeliana di 24 anni alla stazione Termini, a Roma: si tratta di un ragazzo origini polacche di 25 anni, attualmente ricercato con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto trapela, si tratterebbe di un senza fissa dimora che soffre di problemi psichici. Gli investigatori lo hanno individuato analizzando le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza della Stazione Termini.

La dinamica dell'aggressione

Il 31 Dicembre la giovane si trovava davanti ad una macchinetta per i biglietti ferroviari, quando improvvisamente un uomo l'aveva aggredita alle spalle, colpendola ripetutamente con un coltello: le sue condizioni, soccorsa dal 118, erano state definite "stabili, in lieve miglioramento", ma la prognosi era rimasta riservata per un paio di giorni. Uno dei colpi le aveva lacerato il fegato, ed era stata sottoposta ad un intervento. Un altro colpo l'aveva ferita ad un polmone ma in modo meno grave.

Il primo video delle telecamere mostrava l'aggressore - un uomo con un cappello nero in testa ed una busta blu in mano - che si avvicinava alle spalle della ragazza, con la vittima scaraventata a terra, poi la fuga stringendosi le mani all'addome, mentre l'uomo scappava via nella direzione opposta, infilando nel sacchetto blu ciò che teneva nella mano destra.